Анкара, , 13:51 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции за прошедшую неделю задержали 2 тыс. 244 нелегальных мигранта, об этом 29 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Спецоперации по поимке беженцев проходили сразу в нескольких провинциях страны. Все задержанные были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для жителей Ближнего Востока и Африки. Люди бегут в поисках лучшего места для жизни, а также от конфликтов в своих странах.

Как правило беженцы стараются проникнуть минуя Турцию на территорию Евросоюза. В 2015 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, в соответствии с которым мигранты не допускаются на территорию содружества.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган рассказал о неоценимом вкладе Турции в безопасность Европы