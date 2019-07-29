Свободный, Амурская область, 29 июля 2019, 11:14 — REGNUM
Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил город Свободный, который готовится к большой воде, об этом глава региона написал 29 июля на своей странице в Instagram.
«Посмотрели, как укрепляют берег, как люди из подтопленных населённых пунктов устроились в пунктах временного размещения», — написал губернатор.
По его словам, в настоящее время в Свободном три пункта временного размещения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье подтоплены 600 домов, вода в ближайшие дни придет ещё в 24 поселения. В регионе введен режим ЧС. Из подтопленных районов эвакуировали около 2 тыс. человек
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