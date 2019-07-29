Благовещенск, , 10:53 — REGNUM

В Амурской области из подтопленных районов эвакуировали около 2 тыс. человек, заявил 29 июля губернатор региона Василий Орлов в эфире телеканала «Россия 1».

«Всего с подтопленных территорий было эвакуировано порядка 2 тыс. человек, из которых часть находится в ПВР (пункт временного размещения), а часть — у родственников», — сказал Орлов.

По его словам, на данный момент в ПВР находятся более 600 человек, пункты полностью готовы к размещению людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация. Реки выходят из берегов, заливая целые поселения. Особенно тяжёлая ситуация в Амурской области, ЕАО, также ухудшается обстановка и в Хабаровском крае — под воду ушло старейшее русское поселение региона, село Удское.

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