Хабаровск, , 11:13 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отстранил от должности замминистра образования Александра Короля в связи с трагедией в «Холдоми» на период служебной проверки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В сгоревшем палаточном лагере работает следственная группа. В правительстве края проводится служебная проверка. Замминистра образования временно отстранён от работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском произошел пожар. В результате одна девочка погибла на месте, трое детей от полученных ожогов скончались в больнице. Расследование поручено центральному аппарату СК РФ. С материалами следствия ознакомится президент России. Лагерь закрыт после введения властями края режима ЧС в Солнечном районе. Руководство «Холдоми» объявило о массовых увольнениях сотрудников.