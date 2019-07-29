Благовещенск, , 09:23 — REGNUM

Алкогольную продукцию запретили продавать в Приамурье на время паводка. С такой инициативой к правительству региона обратился прокурор области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Запрет на алкоголь

Читайте также: Летний паводок на Дальнем Востоке: все новости

На всё время, пока в регионе действует режим ЧС, продажа алкогольных напитков будет запрещена.

Как пояснили в прокуратуре области, это необходимо для предотвращения преступлений и правонарушений в период паводка, когда правоохранительным структурам может быть крайне затруднительно выезжать на место происшествия.

Под запрет попал только алкоголь крепостью свыше 15 градусов. Остальных напитков ограничение не коснётся.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДФО ухудшается паводковая ситуация. В Приамурье подтоплены 600 домов, вода в ближайшие дни придет ещё в 24 поселения. В регионе введен режим ЧС. Власти предложили придать этому режиму федеральное значение — прогнозный ущерб уже превысил полмиллиарда рублей. В Хабаровском крае под воду ушло старейшее русское поселение региона село Удское. Уровень Амура у Хабаровска может вырасти до 6 метров.