Екатеринбург, , 08:25 — REGNUM

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое несовершеннолетних. Подростков сбила машина на регулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает издание «Е1» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 28 июля. Двое парней 15-ти и 16-ти лет переходили дорогу на зелёный свет светофора и были сбиты автомобилем «Шкода». Оба ребёнка получили травмы и доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса городского маршрута №85. Под колёса автобуса попали двое пешеходов, переходивших проезжую часть. По словам водителя, граждане переходили дорогу на красный свет светофора.

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