Москва, , 07:10 — REGNUM

По состоянию на 00:00 29 июля в России за истекшие сутки ликвидирован 51 лесной пожар, общая площадь отвоеванных у огня территорий составила 13,4 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба ФБУ «Авилесоохрана».

Наибольшее количество лесных пожаров по-прежнему остается на территории Иркутской области, там лесозащитники боролись с 50 огневыми очагами. За сутки в области площадь пожаров возросла почти на 500 га.

Как сообщалось ранее, за сутки 27 июля в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 834 га.

Напомним, лесные пожары, охватившие значительные территории Иркутской области, Красноярского края, Якутии, ХМАО, Бурятии и Магаданской области, не только угрожают жителям близлежащих к месту пожара населенных пунктов, но и создают опасную для здоровья дымовую завесу, распространяющуюся на многие десятки километров.

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