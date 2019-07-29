Якутск, , 05:31 — REGNUM

Руководство АО «Сахатранснефтегаз» начало расследование, связанное со взрывом бытового газа в нежилом доме в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Компания заявила о создании комиссии и начале расследования по факту взрыва бытового газа в новом доме на улице Автодорожная в Якутске.

Установлено, что 28 июля взрыв произошёл во время сварочных работ. О состоянии пострадавшего, доставленного в больницу, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске произошел хлопок бытового газа в одной из новостроек. Пострадал сварщик.