Якутск, , 15:35 — REGNUM

Один человек пострадал при хлопке бытового газа в строящемся нежилом многоквартирном доме в Якутске. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло при проведении ремонтных работ в нежилом многоквартирном доме на улице Автодорожная в городе Якутске.

На место происшествия выехали 15 человек личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона и четыре единицы техники. При взрыве пострадал один человек, который был доставлен в медучреждение.

Было установлено, что угроза конструкциям строящегося здания, а также находящимся вблизи объектам отсутствует.

Причина хлопка газа устанавливается. По предварительным данным, хлопок бытового газа произошёл при проведении сварочных работ в одной из квартир новостройки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в столице Туркмении, городе Ашхабаде. В результате взрыва пострадали трое детей и женщина. Погибших нет.

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