Преображение, , 03:31 — REGNUM

Посёлок Преображение в Приморском крае сильнее других территорий пострадал от влияния тайфуна «Данас», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего здесь выпало 125 мм осадков, что привело к подтоплению 20 домов и 16 придомовых территорий. На ликвидации последствий тайфуна в районе работают 89 спасателей и 38 единиц специальной техники. Решением муниципальных властей в районе введён режим чрезвычайной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, удар стихии обрушился на Приморье: тайфун «Данас» снёс три моста, детский лагерь, подтопил несколько участков дорог, что привело к прекращению автомобильного сообщения с несколькими населенными пунктами Приморья.