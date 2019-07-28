Запорожье, Украина, , 18:14 — REGNUM

Утечка тетрахлорида титана произошла на Запорожском титано-магниевом комбинате. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба отделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области Украины.

Прибыв на место ЧП спасатели установили, что утечка химического вещества произошла из-за протекания передаточного бака. На месте происшествия работали 45 человек личного состава ГС ЧС по региону и 10 единиц техники.

Тетрахлорид титана начинает дымиться при взаимодействии с воздухом, поэтому спасатели организовали водяную завесу для предупреждения оседания паров токсичного вещества.

Работники предприятия ликвидировали течь, установив бандаж на повреждённое место, после чего перекачали химическое вещество в другую цистерну.

В результате ЧП никто не пострадал.

Тетрахлорид титана — бесцветная прозрачная жидкость, испарения которой токсичны для человека. Пары вещества могут вызвать ожоги кожи и роговицы глаз. При вдыхании паров человек может получить ожоги верхних дыхательных путей.

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