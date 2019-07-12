Мехико, , 05:39 — REGNUM

Три тысячи литров серной кислоты утекло в море Кортеса в Калифорнийском заливе у берегов Мексики в результате утечки на терминале, сообщает пресс-служба компании Grupo Mexico.

Сообщается, что разлив кислоты произошел из-за неисправности клапана во время перекачки на терминале. Администрация порта Гуаймас, где произошла утечка, сообщила, что рабочие закрыли клапаны и начали перекачку кислоты в резервуары, чтобы избежать катастрофы. Пострадавших в результате разлива кислоты не было. В настоящее время специалисты министерства окружающей среды пытаются выяснить размер ущерба, причиненного аварией.

Напомним, в 2015 году компанию Grupo Mexico признали виновной в разливе 40 тысяч кубических метров токсических веществ в реку Сонора. Отмечалось, что это было крупнейшей экологической катастрофой в истории горнодобывающей отрасли страны.