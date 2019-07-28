Луга , Ленинградская область, , 13:21 — REGNUM

Трое мужчин и одна женщина погибли в результате столкновения двух внедорожников на автодороге Санкт-Петербург — Псков в полдень 28 июля. Еще два человека пострадали, среди них несовершеннолетний.

ДТП в Лужском районе Ленобласти УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По данным Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автокатастрофа произошла в Лужском районе, на 135 км трассы, связывающей Петербург и Псков.

Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport под управлением мужчины при невыясненных обстоятельствах выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем KIA Sorento.

На месте аварии погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сидениях.

«По факту ДТП ведётся проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в дорожной полиции.