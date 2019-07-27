Новосибирск, , 10:26 — REGNUM

Журналист из Новосибирской области Николай Сальников опубликовал на своей странице в Facebook видеороик с критикой федеральных властей, разрешивших не тушить по причине экономической нецелесообразности масштабные природные пожары, бушующие сейчас в труднодоступных районах Сибири. В его обращении, в частности, сказано, чтожители Новосибирска, Томска, Кемерова и Алтайского края задыхаются, хотя и не находятся в эпицентре пожара.

«Смог затрудняет авиасообщение с другими регионами и негативно отражается на самочувствии людей. Несмотря на то, что такая обстановка сохраняется в Восточной Сибири уже больше недели, никаких поручений по оперативному тушению пожаров федеральные власти так и не дали. А сегодня нам говорят, что тушить красноярскую тайгу — это, извините, экономически невыгодно. Да вы там что, в своей Москве здравый рассудок утратили?» — заявляет Сальников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля, общая площадь лесных пожаров, которые не будут потушены в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, превысила миллион гектаров. В интернете начат сбор подписей под обращением с требованием ввести режим ЧС.