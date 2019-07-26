Триполи, , 19:31 — REGNUM

Береговая охрана Ливии обнаружила десятки тел утонувших мигрантов после кораблекрушения в 120 км от Триполи, 26 июля передает агентство Associated Press.

По информации ООН, число погибших в результате крушения двух катеров с мигрантами в Средиземном море могли погибнуть не менее 150 человек — пока большая часть числится пропавшими без вести.

Верховный комиссар ООН по беженцам Филиппо Гранди уже назвал произошедшее «худшей трагедией в Средиземном море в текущем году».

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