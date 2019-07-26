Ашхабад, , 19:17 — REGNUM

В многоквартирном жилом доме в столице Туркмении произошел взрыв из-за утечки бытового газа. Это уже второй подобный случай за месяц, — пишет «Хроника Туркменистана».

Чрезвычайное происшествие произошло в 11-м микрорайоне Ашхабада. В результате взрыва пострадали четыре человека — женщина и трое детей. Погибших нет.

Предположительной причиной взрыва следственные органы называют некачественное соединение газовых труб, которое привело к утечке газа и последующему его воспламенению.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля 2019 года в 10-м микрорайоне столицы Туркмении произошел взрыв бытового газа, из-за которого обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома и пострадали семь человек.