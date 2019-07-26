Мюнхен, Германия, , 12:43 — REGNUM

Поиски пропавших в Мюнхене (Бавария, Германия) гражданок России Марии Герцуски и ее дочери, которых полиция считает убитыми, переместились в лес. Об этом пишет газета Die Welt.

Новые улики натолкнули следователей на мысль, что тела 41-летней женщины и ее 16-летней дочери могут быть спрятаны в лесу на юго-востоке Мюнхена. В их поисках участвуют 150 человек, в том числе полицейские водолазы. К поискам привлечен вертолет, оснащенный тепловизионной камерой, которая способна отличать фрагменты одежды и тела от лесной почвы.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в убийстве арестован супруг пропавшей женщины — Роман Х., уроженец Санкт-Петербурга, перебравшийся на постоянное место жительства в Германию. Супруги поженились в российском консульстве около года назад. Именно Х. сообщил полиции, что его жена и падчерица уехали из дома за покупками 13 июля и не вернулись.

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