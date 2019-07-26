Новосибирск, , 11:55 — REGNUM

Обстановка с задымлённостью западных регионов Сибири стабилизируется, сообщили ИА REGNUM 26 июля в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В ведомстве привели прогнозы синоптиков, согласно которым с 28 июля регионы Западной Сибири начнут освобождаться от установившейся дымки благодаря южному ветру. В Красноярском крае и Иркутской области задымлённость сохранится.

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Сообщается, что до конца недели прогнозируется распространение шлейфа дыма от лесных пожаров с территории Красноярского края на соседние сибирские регионы — Хакасию, Кемеровскую и Томскую области. Обстановка улучшится с 28 июля с изменением направления ветра на юго-западный.

По данным МЧС, природные пожары действуют в Красноярском крае и Иркутской области. В других регионах Сибири термических точек не зафиксировано. От Новосибирска до ближайших лесных пожаров — порядка 1,5 тыс. км.

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Угрозы для населённых пунктов нет, заверили в ведомстве. Что касается замеров воздуха, предельно допустимых концентраций по оксиду углерода специалисты не выявили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярский край и Иркутская область охвачены масштабными лесными пожарами. На утро 26 июля, по данным Авиалесоохраны, площадь возгораний в этих двух регионах составляет порядка 1,49 млн га. Сообщения о задымлении из-за сибирских пожаров приходят даже из других округов.

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