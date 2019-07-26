Благовещенск, , 11:52 — REGNUM

Уровень воды в водохранилище Зейской ГЭС приближается к верхней отметке, но остаётся ниже предельного уровня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «РусГидро».

Читайте также: В трёх районах Хабаровского края объявлено штормовое предупреждение

В настоящее время отметка уровня воды в водохранилище Зейской ГЭС соответствует 311,27 м, тогда как предельная составляет 315 м. Общий среднесуточный расход воды составляет 684 кубометра в секунду при установленном режиме порядка 700 кубометров воды в секунду.

В тоже время приток воды в водохранилище в последние дни составлял 10 800 кубометров в секунду, что позволяет не осуществлять внеплановые сбросы. Работа гидроэлектростанции, как отмечают в «РусГидро», осуществляется в штатном режиме.

Читайте также: В Приамурье действует режим ЧС и объявлено штормовое предупреждение

Как сообщало ИА REGNUM, из-за длительных дождей в Приамурье сложилась неблагоприятная паводковая обстановка: несколько населённых пунктов фактически затоплены, люди спасаются от воды на крышах домов. Местные жители отмечают, что ранее никогда не сталкивались в таким подъёмом воды. В области объявлено штормовое предупреждение.