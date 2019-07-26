Благовещенск, , 08:35 — REGNUM

Управление МЧС по Амурской области, где был введён режим чрезвычайной ситуации из-за поводка, распространило штормовое предупреждение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

И. Имре. Наводнение

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По прогнозам Амурского центра гидрометеорологической службы, 29 июля на Приамурье обрушатся очень сильные дожди и грозы.

Управление МЧС области объявило штормовое предупреждение и проинформировало о неблагоприятном прогнозе соответствующие службы региона и глав муниципалитетов. Спасатели рекомендуют предпринять профилактические меры и держать на особом контроле развитие ситуации на подведомственных территориях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье терпит настоящее стихийное бедствие. Подтопленными в настоящее время являются более тысячи частных подворий, волна паводка накрыла несколько населённых пунктов, откуда жителей эвакуировали вертолётами авиации МЧС. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.