Благовещенск, , 10:47 — REGNUM

Местные жители в подтопленных районах Приамурья пытаются спасти домашний скот, вывозя его на лодках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Последствия прохождения циклона на территории Амурской области 28.mchs.gov.ru

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В посёлке Норск Селемджинского района вода дошла до крыш домов, не оставив шансов спастись крупному рогатому скоту. Местные жители пытаются спасти коров и свиней, собак и кур, но удаётся это немногим.

По информации правительства Приамурья, в Норске к началу паводка имелось 8 голов крупного рогатого скота, 14 свиней, 8 голов мелкого рогатого скота, 9 лошадей и 165 голов птицы. Значительная часть животных уже погибла, тех, что ещё живы, вывозят на лодках в безопасные места.

«Утонуло всё, осталось только то, что успели взять с собой в лодку. Ни домашних животных, ничего остального спасти не удалось. Такой высокой воды никогда здесь не было», — рассказал местный житель.

По информации МЧС, подтопленными в настоящее время считаются более тысячи подворий области, на ближайшие дни прогноз предполагает дальнейшее распространение волны паводка с охватом ещё больших территорий. В Приамурье объявлено штормовое предупреждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приамурье показывает небывалый прежде рост уровня воды. Местные жители, отказавшиеся от эвакуации, спасаются на чердаках своих домов. Спасательные подразделения пытаются пробиться в затопленные районы. В область прилетел министр МЧС Евгений Зиничев.