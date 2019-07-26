Сочи, Краснодарский край, , 09:23 — REGNUM

В Сочи устраняют последствия ливня, обрушившегося на курорт 25 июля — потоки воды разрушили участок федеральной трассы, подтопленными оказались территории жилых микрорайонов, дороги, пешеходные переходы. В сети опубликованы многочисленные видео, на которых видно, что улицы превратились в бурные реки.

Ливень (сс) George Hodan

Одна из полос на участке трассы — 147 Джубга — Сочи у тоннеля в микрорайоне Мамайка накануне буквально провалилась — обошлось без пострадавших. Пока этот участок остается закрытым для проезда, водителям предлагают искать альтернативу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе до 26 июля объявлено штормовое предупреждение, а штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до начала следующей недели — 29 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи после ливня обрушилась автотрасса. Видео