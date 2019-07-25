Иркутск, , 10:59 — REGNUM

Сотрудники CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» обнародовали несколько обнадёживающую информацию по поводу масштабных природных пожаров, охвативших Сибирь и некоторые территории Дальнего Востока. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, речь идёт о возможном выпадении сильных осадков в таких пострадавших от огненной стихии регионах, как Красноярский край, Хакасия и Тува.

Шлейф от сибирских пожаров «НИЦ «Планета»

«Увеличение фронтальной облачности, как на северо-западе, так и на юге, а также её взаимодействие будет способствовать увеличению количества и интенсивности осадков. В период 25−26 июля в большинстве районов Сибирского федерального округа ожидаются дожди разной интенсивности, местами сильные дожди, грозы.

В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, а также изменение направления движения воздушных масс в средней тропосфере будут способствовать улучшению экологической обстановки в СФО», — отмечают исследователи.

Вместе с тем в обзоре погодных условий Сибири также говорится о том, что малоподвижный циклонический вихрь, несмотря на свое заполнение, в ближайшие два дня продолжит вовлекать в свою циркуляцию не только массивы облачности, но и дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Этот шлейф распространился уже далеко на запад и юго-запад, способствуя образованию такого метеорологического явления, как мгла, и ухудшению горизонтальной дальности видимости, отмечают в «НИЦ «Планета».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, 25 июля, в Сибири и на Дальнем Востоке полыхают 256 труднодоступных лесных пожаров на площади 2 109 815 га, которые не будут потушены по причине экономической целесообразности.

Дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры.

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