Якутск, , 08:45 — REGNUM

Обстановка с природными пожарами, действующими на территории Сибири и Дальнего востока остаётся весьма напряжённой. Но особенно тревожит растущий объем лесных возгораний, которые не будут потушены. По данным сайта МБУ «Авиалесохрана», на 26 июля в России действует 256 таких очагов общей площадью 2 300 335 га.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Больше всего так называемых пожаров-отказников находится сейчас в Якутии. Там насчитывается 108 возгораний на площади 942 123 га. Второе место в этом огненном рейтинге занимает Красноярский край (94 пожара на площади 903 613 га). Иркутская область не будет тушить 41 пожар на площади 422 885 га. Также в зоне контроля находятся два пожара площадью 26 098 га в Бурятии и 11 пожаров площадью 5 616 га в Забайкальском крае.

СБУ «Авиалесохрана» «По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Сибири и на Дальнем Востоке действовало тоже 256 труднодоступных лесных пожаров. Но их площадь была меньше — 2 109 815 га. Между тем, дымовые шлейфы от них достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры.

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