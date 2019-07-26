Благовещенск, , 08:01 — REGNUM

С введением режима чрезвычайной ситуации, полиция Приамурья ориентирована на пресечение фактом мародёрства, охрану мест временного размещения эвакуированных жителей, а так же на охрану финансовых и материальных ценностей в подтопленных районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД области.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

Читайте также: Летний паводок на Дальнем Востоке: все новости

В резерве имеются специально сформированные отряды, готовые выдвинуться в любой район области в случае ухудшения там обстановки. Наряды ДПС несут дежурство вдоль дорог, перемываемых паводком, обеспечивая безопасное движение там, где это ещё возможно.

Особое внимание полиция уделяет городу Зее и Зейскому району, где сотрудники полиции оказывали помощь спасателям в эвакуации местных жителей.

Читайте также: Министр МЧС РФ и губернатор Приамурья вылетели в подтопленный Норск

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье сохраняется сложная обстановка в связи с проходом по рекам области мощного паводка, вызванного затяжными ливневыми дождями, из-за чего в области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.