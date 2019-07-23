Нижнеудинск, Иркутская область, , 11:30 — REGNUM

В Нижнеудинском районе — одной из наиболее пострадавших от наводнения территорий Иркутской области — восстановлены подъезды к автомобильным дорогам, но что касается «заречных» деревень — Костино, Широково и других — то паромная переправа там ещё не восстановлена. И это при том, что со времени начала наводнения прошёл уже почти месяц. Такой вывод можно сделать из официальной информации, размещённой сегодня, 23 июля, на сайте иркутского правительства по итогам рабочего совещания губернатора области Сергея Левченко в Нижнеудинске.

Наводнение в Иркутской области Irkobl.ru

По данным иркутских властей, переправа в перечисленных выше вселённых пунктах будет готова не ранее середины августа. До этого времени районные власти предложили временный вариант: организовать переправу на лодке. Удивительно, что об этом не подумали раньше, сообщив лишь, что «людей для этого уже нашли».

Напомним, наводнение в Иркутской области началось после сильных проливных дождей. На территории Нижнеудинского района площадь затопления превысила 200 квадратных километров. Вода залила 24 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях, повредила 1185 домов, в которых проживало 3630 человек. Пострадали 14 крестьянских фермерских хозяйств и одно сельхозпредприятие.

Многие пострадавшие стали свидетелями того, как бурные воды вышедших их берегов рек уносили по течению целые усадьбы, надворные постройки и садовые домики. Не обошлось без человеческих жертв. На данное время известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

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