Благовещенск, , 06:19 — REGNUM

В Амурский области затопило Норский заповедник. Сотрудники учреждения эвакуированы со всех кордонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С наиболее дальнего кордона, находящегося в 133 км от Норска, было эвакуировано три научных сотрудника, запросивших помощи из-за начавшегося быстрого прироста воды. Как рассказал изданию Амур. Инфо директор ФГБУ «Государственный природный заповедник Норский» Тимофей Мудрак, эвакуации пришлось проводить на катере. К моменту, когда катер прибыл на дальний кордон Меун, вода уже заливала крыши построек.

Такого повышения уровня воды ранее здесь никогда не отмечалось за всю историю наблюдения. Работники заповедника высказывают опасения, что из-за наводнения произойдёт массовая гибель молодняка животных, населяющих заповедник. Спастись на возвышенностях могут только зрелые особи, которые смогли доплыть до безопасных мест. Подобное происходило в 2013 году во время сильного наводнения.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр МЧС Евгений Зиничев и губернатор Приамурья Василий Орлов вылетели на вертолёте в подтопленные районы. Ранее на территории области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.