Благовещенск, , 03:46 — REGNUM

Гребень Селемджинского паводка в Амурской области проходит через посёлок Норск, весь населённый пункт находится в воде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отказавшиеся от эвакуации жители Норска в настоящее время, с приходом гребня паводка, вынуждены спасаться на крыше самого высокого здания — сельской школы. У трёх десятков человек, среди которых двое детей, заканчиваются запасы воды, еды, разрядились телефоны, отключено электричество. С ними находятся несколько сотрудников МЧС, фельдшер местного ФАПа сидит на крыше своего дома.

Днём ранее, 25 июля, силами Авиации МЧС и вертолёта, принадлежащего прииску «Петропавловский», из Норска было эвакуировано 119 человек, в том числе 53 ребёнка. В настоящее время нет никакой возможности приземлиться, все доступные ранее площадки затоплены.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна паводка идёт по рекам Приамурья. Уровень воды поднялся выше критического, затоплены огромные территории, МЧС предпринимает попытки эвакуировать людей из отрезанных водой районов области. В области введён режим чрезвычайной ситуации.