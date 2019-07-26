Литл-Рок, США, , 03:30 — REGNUM

Главы небольшого поселения в американском штате Арканзас решают судьбу агрессивного петуха, который регулярно нападает на прохожих в одном из районов города, сообщает агентство Associated Press.

Местные жители жалуются уже не первый месяц, что агрессивный петух разгуливает по тротуару возле дома хозяина и бросается на прохожих, что вынуждает их спасаться бегством. В частности, одна из женщин упала, убегая от птицы.

«У нас небольшой город, люди здесь разводят кур. Это, конечно, не такая уж и проблема. Но мы также и город, здесь нельзя позволить животным атаковать людей», — заявила пострадавшая.

В свою очередь специалисты рекомендуют не убегать от агрессивного петуха. По мнению экспертов, петухи начинают преследование и становятся более яростными, когда видят убегающего противника.

«Нужно просто стараться быть больше него и не отступать. Если вы будете стоять, рано или поздно он сам отстанет», — заявила эксперт Сара Орловски.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в сети появились кадры, где индейка преследует испуганного ребенка на улице американского Висконсина. Погоню птицы за мальчиком удалось прервать водителю автомобиля, который своим транспортным средством преградил дорогу индейке.

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