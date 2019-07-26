Лондон, , 01:28 — REGNUM

Вооруженному нападению подверглись в Лондоне атакующий полузащитник ФК «Арсенал» Месут Езил и защитник Сеад Колашинац, сообщает TalkSport.

На спортсменов напали двое неизвестных, вооружённых ножами. Когда футболисты ехали на автомобиле, им перегородили дорогу двое на мопедах.

За рулём был Езил, который бежал от нападающих, а Колашинац не струсил и бросился на вооружённых злоумышленников.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский спортсмен может быть причастен к гибели гандболистки в Польше