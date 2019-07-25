Париж, , 18:07 — REGNUM

По прогнозу министерства здравоохранения Франции от рекордной жары в стране могут пострадать миллионы человек, 25 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению министра здравоохранения Франции Аньез Бузин, общее число пострадавших от жары, ставшей рекордной за десятилетия, может составить 20 млн человек.

В число пострадавших входят пациенты с обезвоживанием, проблемами с дыханием и сердцем, тепловыми ударами и солнечными ожогами.

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