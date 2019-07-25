Симферополь, , 14:39 — REGNUM

Пассажирский самолет, вылетевший из Симферополя в Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт вылета из-за неполадок.

«Командир сообщил о неуборке шасси. Готовится аварийная посадка», — цитирует свой источник «Интерфакс».

По данным телеграм-каналов, это самолет АК Red Wings Airbus A320−232 с 140 пассажирами на борту. В настоящее время он готовится к посадке в аэропорту вылета после выработки топлива.

В пресс-службе аэропорта Симферополя корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что готовы предоставить информацию «чуть позже».