Абакан, , 13:45 — REGNUM

Жители Хакасии продолжают жаловаться на задымление. Как сообщили ИА REGNUM 25 июля в республиканском управлении по ГО, ЧС и ПБ, смог в Хакасии возник из-за лесных пожаров, действующих в Красноярском крае и Иркутской области.

При этом уровень загрязнённости воздуха в республике низкий, заверили в управлении, пообещав, что в ближайшие дни задымлённость будет снижаться из-за осадков и смены розы ветров.

Концентрация загрязняющих веществ в Хакасии не превышает норму, проинформировали в Среднесибирском управлении гидрометцентра.

Однако при этом жителям Хакасии рекомендуют соблюдать меры безопасности. В частности, ограничить поездки в соседние регионы до стабилизации лесопожарной обстановки. Тем же, кто всё-таки решит поехать в Красноярский край или Иркутскую область, рекомендуют не выходить без особой нужды на улицу, проводить день в хорошо кондиционированном помещении, увлажнять воздух, пить больше воды, не употреблять алкоголь, исключить повышенную физическую активность, а также чаще принимать душ.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, уже не первый день регионы Сибири и Урала сообщают о задымлении, которое связывают с лесными пожарами, действующими в Красноярском крае и Иркутской области. На утро 25 июля в этих регионах общая площадь лесных пожаров составляла порядка 1,4 млн га.

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