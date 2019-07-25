Нью-Дели, , 13:21 — REGNUM

Предполагаемый метеорит размером с футбольный мяч упал на рисовое поле в Индии, повергнув в изумление местных фермеров. Об этом передает в четверг, 25 июля, Daily Mail со ссылкой на очевидцев.

По их словам, светло-коричневый объект заставил их бежать с поля, когда он упал возле их села в среду днем, 24 июля.

«Местные жители работали на рисовом поле, когда эта тяжелая глыба с грохотом свалилась с неба», — рассказал AFP Ширсат Капил Ашок, чиновник округа Мадхубани в штате Бихар.

По его словам, жители деревни уже вытащили камень из образовавшегося кратера диаметром почти в 1,5 метра.

«Мы увидели, что у камня очень сильные магнитные свойства, он блестит и весит около 15 килограммов», — сказал Ашок.