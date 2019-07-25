Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM

Несовершеннолетний екатериинбуржец чуть не поплатился жизнью из-за игры на планшете, во время которой он упал с платформы метро. Видеозапись инцидента опубликовал портал E1.

Мальчик играл на планшете и не заметил, как подошёл к краю платформы. Ещё несколько шагов — и как ни в чём не бывало он приземлился в туннель, даже ничего не травмировав.

К счастью, ребёнка через несколько мгновений заприметил один из взрослых пассажиров метро. Мужчина помог мальчику обратно подняться обратно на платформу.

Напомним, это не первый случай в Екатеринбурге, когда несовершеннолетние дети падают с платформы из-за своих гаджетов. В феврале 2017 года 8-летний школьник упал на рельсы, засмотревшись в свой мобильный телефон. К счастью, мальчику помогли подняться обратно, его жизнь была спасена.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьник упал на рельсы в метро Екатеринбурга