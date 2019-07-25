Благовещенск, , 10:19 — REGNUM

Ухудшение паводковой ситуации в регионе указывает на то, что в ближайшее время будет подтоплен 21 населённый пункт области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поднятие уровня воды прогнозируется в Селемджинском, Свободненском, Благовещенском, Серышевском и Мазановском районах области. Повторная волна паводка образуется на реках Селемджа и Нора.

Вода перекрыла движение между населёнными пунктами Златоустовск — Экимчан и Экимчан — Стойба, здесь полностью прервано транспортное сообщение.

В Амуре в районе Джалинды уровень воды поднялся на 2,1 м, в верхнем течении реки уровень воды поднялся на 1,4 м. На реке Правый Уркан на 0,9 м затоплена пойма, наблюдается постепенный спад воды. На реке Зея уровень воды поднялся на 1,7 м, на участке реки в районе Мазаново отмечается подъём уровня воды на 1,3 м в сутки. На реке Селемдже наблюдается подъём воды на 2,8 м, на участке от села Стойба до села Норск отмечается затопление поймы реки на 1,2 м.

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Как сообщало ИА REGNUM, в восьми районах Приамурья действует режим ЧС. Из-за непрекращающихся дождей регион подвергся сильному паводку, подтоплены 482 частных подворья, остаются в воде 12 жилых домов, в Селемджинском районе затоплена шахта рудника. Перемыто несколько участков автомобильных дорог, в результате чего отрезано транспортное сообщение от 11 населённых пунктов области.