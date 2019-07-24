Благовещенск, , 10:36 — REGNUM

Дождливая погода в Приамурье привела к поднятию уровня воды в реках выше нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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У села Джалинда уровень Амура поднялся выше нормы на 1,63 м, на участке Мазаново — Благовещенск уровень воды в реке Зея превышает нормативный на 1,5 м. Из-за обильных дождей паводки формируются и на других реках региона, так река Селемджа в районе села Норск в период до 27 июля по прогнозам поднимется на 2,2 м, в районе села Богославка ожидается её поднятие на 2,7 м до отметки 750 см.

«В муниципальных образованиях проводятся превентивные мероприятия по минимизации последствий дождевого паводка. Пожарные и спасатели оказывают помощь населению. Спасатели аэромобильной группировки в составе 30 человек и 10 единиц техники с целью защиты населённого пункта укрепляют дамбу в селе Норск», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, длительные дожди в Приамурье привели к затоплению шахты рудника в Селемджинском районе, подтоплению 467 частных подворий, 12 домов, 17 участков автотрассы. Губернатор области Василий Орлов дал указание провести оценку ущерба, нанесённого стихией.