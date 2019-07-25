Иркутск, , 08:54 — REGNUM

По состоянию на утро 25 июля 2019 года в Сибири и на Дальнем востоке действуют 256 лесных пожаров общей площадью более двух миллионов гектаров, которые не будут потушены по причине «экономической нецелесообразности». Об этом свидетельствуют данные сайта МБУ «Авиалесоохрана».

Больше всего пожаров-отказников (84 пожара на площади 882 166 га) действует сейчас в Красноярском крае. На втором месте этого горящего рейтинга находится Якутия (112 пожаров на площади 784 044 га).

Иркутская область находится на третьем месте (41 пожар на площади 379 181 га). Далее следуют: Бурятия (три пожара на площади 44 105 га) и Забайкальский край (16 пожаров на площади 20 319 га).

Решения о прекращении или приостановке работ по тушению лесных пожаров принимаются комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании ст. 81—84 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров», утвержденные приказом Минприроды России от 8 июля 2014 г. № 313». МБУ «Авиалесоохрана»

Всего по состоянию на 00:00 иск 25 июля 2019 года на территории России действовало 162 лесных пожара на площади 147 168 га, по которым проводились работы по активному тушению. Это, в частности, 74 пожара площадью 120 262 га на землях лесного фонда Иркутской области, 50 пожаров размером 24 178 га на землях лесного фонда Красноярского края и шесть пожаров площадью 992 га на землях лесного фонда Бурятии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, природные пожары лета 2019 года стали настоящим бедствием для жителей Сибири и Дальнего Востока. Сегодня, 25 июля, жалобы на задымление поступали от жителей населенных пунктов Подволошино, Непа, Преображенка, Оськино, Крема (Катангский район Иркутской области).

Напряжённая обстановка из-за дымовых шлейфов лесных пожаров складывается в городе Киренске. Там зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в 1,2 раза.

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Дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии, Алтайского края и восточных регионов Югры.