Иркутск, , 07:15 — REGNUM

ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало данные о задымлённости территорий и масштабах природных пожаров в Приангарье на утро 25 июля. По состоянию на 7:00 в регионе действуют 115 природных пожаров на площади 499 443 га.

Возгорания зарегистрированы в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском районах, но только пять из них (общей площадью 2824 га) локализованы.

Также известно, что в зону задымления попали 33 населенных пункта, расположенных в пяти районах области. В частности, жалобы на задымление поступали от жителей населенных пунктов Подволошино, Непа, Преображенка, Оськино, Крема (Катангский район).

Напряжённая обстановка из-за дымовых шлейфов лесных пожаров складывается в городе Киренске. Там зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в 1,2 раза. Что касается Усть-Илимска, где также ощущается дымка, то специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области заявляют, что содержание оксида углерода там не превышает максимальные разовые предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июля в Иркутской области увеличилась площадь лесных пожаров, которые не будут потушены в силу «экономической нецелесообразности». Если на утро 24 июля в регионе действовало 41 такое возгорание на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом), то на утро 25 июля — на это же число очагов пришлось уже 379 181 га полыхающей площади. Горят 355 705 га лесных территорий Приангарья.

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Дымовые шлейфы достиглиОмской областии практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии,Алтайского края и восточных регионов Югры.

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