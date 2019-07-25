Серов, Свердловская область, , 08:27 — REGNUM

В Свердловской области жители дома № 24 по улице Ломоносова в поселке Энергетиков города Серова пожаловались на потоп в квартирах и подъезде, который начался после начала капитального ремонта кровли. Как сообщили очевидцы изданию «Новый день», 22 и 23 июля жители дома были вынуждены ходить по квартирам и подъезду в сапогах и с зонтиками, так как на верхних этажах вода лилась прямо с потолка.

В региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов сообщили, что несмотря на принятые подрядчиком меры из-за обильных дождей действительно произошло затопление квартир в доме. Теперь чиновники рекомендуют жильцам оформлять жалобы. Подрядчик будет обязан устранить все последствия ущерба, в ином случае акт приёмки работ не будет подписан.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге во время капитального ремонта в доме № 17 по улице Старых Большевиков рухнул чердак. К счастью никто из жильцов не пострадал. По предварительным данным причиной обрушения стало то, что рабочие складировали на чердаке стройматериалы. В итоге перекрытия не выдержали, и в одной из квартир обрушился потолок.