Екатеринбург, , 06:08 — REGNUM

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело по подозрению в умышленном поджоге автомобиля члена партии «Единая Россия» и координатора партийного проекта «Народный контроль» в Свердловской области Дмитрия Чукреева. Об этом интернет-газете Znak сообщил сам потерпевший.

Поджог (cc) Skitterphoto

Уточняется, что официальных комментариев в полиции пока не дают. Сумма нанесённого ущерба предварительно оценивается в размере одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на автостоянке по улице Мельковской в ночь с 22 на 23 июля неизвестный совершил поджог автомобиля Audi A4 Дмитрия Чукреева. Действия злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения на стоянке. Сам пострадавший заявил, что считает поджог автомобиля местью за общественную деятельность в рамках проекта «Народный контроль».

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Отметим, что в поддержку однопартийца выступили депутаты «Единой России». Они направили официальные запросы в прокуратуру и МВД с просьбой провести тщательное расследование инцидента.

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