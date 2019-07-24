Сува, , 15:23 — REGNUM

Гражданка Австралии была найдена мертвой на Фиджи. Об этом 24 июля передает местная газета Fiji Sun со ссылкой на свои источники.

По их данным, найденное тело принадлежит Дженнифер Даунс, матери троих детей, которая работала в Организации Объединенных Наций в Суве (столица Фиджи).

Представитель полиции сказал The Fiji Sun, что они расследуют дело о предполагаемом убийстве.

Представитель австралийского министерства иностранных дел и торговли сообщил, что семье женщины оказывается консульская помощь.

«В силу необходимости конфиденциальности мы не даем комментарии», — сказал он.