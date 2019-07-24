Брянск, , 11:22 — REGNUM

Брянский областной суд оставил в силе приговор четырём жителям региона, осуждённым за хищение 730 тонн дизельного топлива. Ущерб от действий организованной группы оценили более чем в 31 млн рублей. Обвиняемые в апелляции просили применить к ним условное осуждение, однако все они получили наказание в виде реального лишения свободы. Об этом рассказали 24 июля в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Одному из организаторов группы суд назначил три года лишения свободы, другому три года три месяца, со штрафами по 80 тысяч рублей каждому. Их подельники получили два года шесть месяцев и два года девять месяцев, им также вменены штрафы по 50 тысяч рублей. Отбывать наказание все они отправятся в исправительную колонию общего режима. Приговор вступил в силу.

Фигуранты с ноября 2017 года по март 2018 года сделали врезку в магистральный нефтепровод и похитили более 730 тонн дизельного топлива. В отношении ещё четырёх участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство.