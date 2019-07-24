Иркутск, , 08:47 — REGNUM

Пока одну часть Иркутской области терзают природные пожары, общая площадь которых уже превысила 450 тысяч гектаров, другую продолжает заливать дождями. Такой вывод можно сделать из оперативных сообщений ГУ МЧС по Иркутской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным иркутских синоптиков, 25 июля по области возможны грозы, а днём в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Напомним, аналогичная обстановка наблюдалась в регионе в течение нескольких последних дней. Поэтому сегодня, 24 июля на реках Южного Прибайкалья отмечается повышение уровней воды на 20 — 65 сантиметров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июля после обильных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны порядка 38 тысяч человек. Не обошлось без жертв. В результате паводка погибли как минимум, 25 человек. В регионе действует два режима ЧС: из-за наводнения и природных пожаров.

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