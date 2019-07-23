Иркутск, , 11:07 — REGNUM

Иркутскую область, где уже почти месяц борются с последствиями мощнейшего наводнения, вновь заливает дождями. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на прогнозы синоптиков, 24 июля ночью в южных районах региона ожидаются сильные дожди, грозы.

Сильные осадки вновь сказались на увеличении графика водомерного поста на реках южного Прибайкалья и реке Иркут. Сегодня, 23 июля, там, по сведениям синоптиков, отмечается повышение уровней воды на 25—60 сантиметров.

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ГУ МЧС по Иркутской области «24−25 июля при выпадении продолжительных дождей в верховьях и на реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 60—120 сантиметров, на реке Иркут — на 15—40 сантиметров, на остальных реках области — преимущественно колебание уровней воды в пределах 5—30 сантиметров».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, начавшегося в Иркутской области с 26 июня, пострадали более 100 населённых пунктов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек. Не обошлось без человеческих жертв. Как минимум 25 человек погибли и восемь пропали без вести. В регионе действует режим ЧС федерального значения.