Иркутск, 23 июля 2019, 11:07 — REGNUM
Иркутскую область, где уже почти месяц борются с последствиями мощнейшего наводнения, вновь заливает дождями. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на прогнозы синоптиков, 24 июля ночью в южных районах региона ожидаются сильные дожди, грозы.
Сильные осадки вновь сказались на увеличении графика водомерного поста на реках южного Прибайкалья и реке Иркут. Сегодня, 23 июля, там, по сведениям синоптиков, отмечается повышение уровней воды на 25—60 сантиметров.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, начавшегося в Иркутской области с 26 июня, пострадали более 100 населённых пунктов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек. Не обошлось без человеческих жертв. Как минимум 25 человек погибли и восемь пропали без вести. В регионе действует режим ЧС федерального значения.