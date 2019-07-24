Хельсинки, , 01:28 — REGNUM

Два человека получили ранения в результате стрельбы в центре финской столицы Хельсинки, сообщает пресс-служба местной полиции на официальной странице в Twitter.

«Два человека пострадали в результате стрельбы на улице Хиеталахденкату», — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что жизнь пострадавших вне опасности, им оказана медицинская помощь. Полицейским также удалось задержать одного подозреваемого, в настоящее время его опрашивают. Детали произошедшего пока не разглашаются. Подчеркивается, что в настоящее время опасности для прохожих в центре финской столицы нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в канадском Торонто в результате стрельбы двухлетний ребенок получил ранения. Пуля разбила стекло в автомобиле, в котором сидел мальчик, его ранило осколками. Медики оказали ему помощь на месте происшествия.

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