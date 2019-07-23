Судак, Крым, , 21:07 — REGNUM

В крымском Судаке неизвестные люди избили туристов — якобы за отказ платить за фото с животными. Видеозапись с избиением появилась в сети 23 июля, автор записи сообщил, что нападение совершили граждане, работающие фотографами у Судакской крепости. На кадрах видно, как несколько человек избивают мужчину, лежащего на земле.

Туристы (cc) sbtlneet

По информации «Комсомольской правды — Крым», в полицию с заявлением о нападении никто не обращался, однако по факту появления видеозаписи начата проверка.

«Заявлений в полицию по данному факту не поступало. По предварительной информации, за медицинской помощью с телесными повреждениями, полученными в ходе указанного конфликта, в медучреждения города граждане также не обращались», — цитирует издание представителя регионального МВД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением запретить фотобизнес с животными, широко распространенный не только на южных курортах, но и в Москве, выступил ранее председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.