Киншаса, , 14:42 — REGNUM

Двое школьников, которые были похищены в ДР Конго днем в субботу, 20 июля, были освобождены после того, как их родители заплатили выкуп. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Ученики начальной школы Нтунгамо в пограничном с ДР Конго округе Уганды Канунгу были похищены двумя конголезскими ополченцами, вооруженными АК-47. Чтобы освободить двоих учеников, похитители потребовали выкуп на сумму 2 млн угандийских шиллингов (около 542 долларов США).

Представитель полиции в субрегионе Кигези Элли Маате в понедельник, 22 июля, подтвердил освобождение учеников. По его словам, сделка была заключена с помощью текстовых сообщений на номер мобильного телефона полиции.

Два ученика 10 и 13 лет были похищены в округе Бинза, Демократическая Республика Конго, где они ухаживали за рисовыми полями вместе со своей матерью Джозелин Ампейр.

Джексон Тукахирва, дядя похищенных учеников, сказал, что семья приняла детей в воскресенье, 21 июля, около 8:30 вечера в двух километрах от границы с Угандой.

Он добавил, что они решили заплатить деньги, потому что операция, организованная конголезской армией и местными лидерами в Уганде для поимки вооруженных ополченцев, оказалась бесполезной.

«Около 7:15 вечера мы получили сообщение от похитителей, в котором указывалось, что мы должны принести 2 млн угандийских шиллингов (около 542 долларов CША). Мы немедленно собрали деньги, и примерно в двух километрах от границы с Угандой похитители приказали нам остановиться и положить деньги на землю, а затем отойти на несколько шагов назад», — рассказал дядя школьников.

«Тогда человек, вооруженный АК-47, вышел из куста, взял деньги и сосчитал их. Он поднял руку, возможно, сигнализируя своим коллегам о получении денег, и сразу же два наших ученика вышли из соседнего куста», — отметил он.