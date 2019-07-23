Шиньянга, Танзания, , 14:23 — REGNUM

Начальник полиции по области Шиньянга Ричард Абвао подтвердил гибель шести человек в результате ДТП, произошедшего в районе Ка 21 июля, передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

По словам Абвао, в результате столкновению микроавтобуса Toyota Hiace и автомобиля Toyota Land Cruiser получили ранения также 22 человека.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости водителем автобуса, следовавшего из Каколы в Кахаму. Кроме того, видимость была затруднена из-за того, что трасса была очень пыльная.

«Дорога в Каколу была очень пыльной, потому что она была сильно загружена из-за открытия новой девятой шахты в Каколе», — добавил Абвао.