Чита, , 13:33 — REGNUM

Суд Ингодинского района Забайкальского края определился с мерой пресечения для заместителя начальника ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» Ивана Пименова, задержанного накануне, 22 июля, прямо в ходе совещания у мэра Читы. Как сообщает забайкальское СУ СК РФ, этот спасатель взят под стражу, ему предъявлено обвинение предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Напомним, ранее следователи выяснили, что в 2018 году вместо исполнения части государственного контракта, касающегося диагностики, технического обслуживания и ремонта пожарной техники подозреваемые похитили бюджетные средства на сумму более 1,5 млн рублей. Все ремонтные работы ответственный за эксплуатацию пожарной техники Пименов приказал выполнять своим подчиненным. Таким образом злоумышленники присвоили себе более 1,5 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данному делу проходят также директор и главный бухгалтер одной из фирм.

Читайте также: За что задержан забайкальский спасатель Иван Пименов?